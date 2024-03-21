Торговый объект, как выяснилось, расположился на территории улично-дорожной сети незаконно.
Вчера комитет Омского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования обсудил реконструкцию улицы Малиновского. И.о. директора депархитектуры Татьяна Фролова рассказала депутатам, что подрядчик, который сделает межевание территории, уже определен.
Между тем оказалось, что на пересечении с 4-й Крайней есть нелегальные объекты недвижимости, в том числе гараж и ларек с алкоголем. Их возвели на территории, которая относится к улично-дорожной сети. Владельцам самовольных построек уже направили предписание снести недвижимость.
Напомним, на Малиновского планируется обновить 1,4 км дороги. Ее расширят с двух полос до четырех.