Омск-Информ
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·Происшествия

Его заметили рядом с обгоревшими деталями автомобилей, столкнувшихся в минувшую субботу.
На месте ДТП на трассе Тюмень – Омск, в котором погибли не меньше 8 человек, появился траурный венок. Как сообщает «СуперОмск», его разместили рядом с обгоревшими деталями автомобилей.
Напомним, в минувшую субботу, 16 марта, на трассе столкнулись две фуры и маршрутка, которая ехала в Тюкалинск. Погибли трое водителей, два ребенка, две девушки-студентки и омская журналистка.
По предварительным данным, авария произошла из-за того, что у одного из большегрузов разорвало колесо. Из-за этого фура выехала на встречку.
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·Происшествия

Его заметили рядом с обгоревшими деталями автомобилей, столкнувшихся в минувшую субботу.
На месте ДТП на трассе Тюмень – Омск, в котором погибли не меньше 8 человек, появился траурный венок. Как сообщает «СуперОмск», его разместили рядом с обгоревшими деталями автомобилей.
Напомним, в минувшую субботу, 16 марта, на трассе столкнулись две фуры и маршрутка, которая ехала в Тюкалинск. Погибли трое водителей, два ребенка, две девушки-студентки и омская журналистка.
По предварительным данным, авария произошла из-за того, что у одного из большегрузов разорвало колесо. Из-за этого фура выехала на встречку.
1443