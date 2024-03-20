Сейчас улететь в этот город из Омска можно только через Москву или Санкт-Петербург.

Сейчас улететь в этот город из Омска можно только через Москву или Санкт-Петербург.

Со следующего месяца омичи смогут летать в Калининград через Казань. Сейчас улететь в этот город из Омска можно только через Москву или Санкт-Петербург. Пересадка в Казани продлится всего 1 час 15 минут. На рейсах будут задействованы самолеты Boeing 737-800.

Стыковочные рейсы запустит авиакомпания NordWind. Общая длительность перелета составит 7 часов 20 минут. Рейсы планируют запустить уже с 3 апреля по средам и воскресеньям.

Омичи уже могут купить билеты на самолет. За посадочный талон с багажом придется заплатить от 16,5 тыс. рублей. При этом до Казани билет в одну сторону составит 5,4 тыс. рублей.