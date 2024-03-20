По итогам февраля средняя предлагаемая зарплата в регионе составила 50,2 тыс. рублей.

По итогам февраля средняя предлагаемая зарплата в регионе составила 50,2 тыс. рублей.

За год предлагаемые зарплаты в Омской области выросли на 25 %. По итогам февраля средняя предлагаемая зарплата в регионе составила 50,2 тыс. рублей.

Самые большие зарплаты работодатели области готовы платить сотрудникам сфер добычи сырья (139 тыс. рублей), сельского хозяйства (132 тыс. рублей), специалистам по транспорту, логистике и перевозкам (105 тыс. рублей).

Также в список самых высокооплачиваемых сфер вошли строители, менеджмент, рабочий персонал, эксперты по обслуживанию автомобилей и производственники.

Меньше всего в области зарабатывают работники из ресторанно-гостиничной сферы (35 тыс. рублей) и сферы образования (34 тыс. рублей).