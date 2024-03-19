Мужчинам так и не удалось похитить деньги, потому что их бомба не сработала.

Мужчинам так и не удалось похитить деньги, потому что их бомба не сработала.

Сегодня Октябрьский суд Омска вынес приговор двоим местным жителям, которые пытались взорвать банкомат, чтобы украсть оттуда деньги. Их отправили в колонию строгого режима, где оба проведут по 9 лет. Также мужчин оштрафовали на 500 000 рублей.

Это произошло в начале прошлого года. Как сообщили в суде, омичи приехали к банкомату, где было около 4 млн рублей, на машине, привезли с собой 51 грамм тротила и попытались устроить взрыв. Однако тротил не взорвался.

Отметим, что изначально мужчин также обвиняли в изготовлении взрывных устройств, однако этого доказать не удалось.