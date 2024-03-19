Омск-Информ
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·Общество

В среднем сотрудники таких предприятий получают по 71 тыс. рублей в месяц.
По данным «РИА Новости», в 2023 году в Омской области самые большие зарплаты были в транспортном и военном машиностроении. В среднем работники этой отрасли получали по 71 тыс. рублей в месяц. По этому показателю регион занимает 51-е место.
Годом ранее лидировало производство компьютеров, электронных и оптических изделий. Средняя зарплата работников в этой сфере в регионе составляла 59 тыс. рублей. По этому показателю регион занимал 52-е место.
Отметим, что в Омской области сейчас активно набирают сотрудников предприятия оборонно-промышленного комплекса. Например, на Омское моторостроительное объединение имени Баранова требовался главный контролер. Ему готовы были платить по 270 тыс. рублей. Омское машиностроительное конструкторское бюро искало сотрудников на зарплаты до 100 тысяч.
·Общество

В среднем сотрудники таких предприятий получают по 71 тыс. рублей в месяц.
По данным «РИА Новости», в 2023 году в Омской области самые большие зарплаты были в транспортном и военном машиностроении. В среднем работники этой отрасли получали по 71 тыс. рублей в месяц. По этому показателю регион занимает 51-е место.
Годом ранее лидировало производство компьютеров, электронных и оптических изделий. Средняя зарплата работников в этой сфере в регионе составляла 59 тыс. рублей. По этому показателю регион занимал 52-е место.
Отметим, что в Омской области сейчас активно набирают сотрудников предприятия оборонно-промышленного комплекса. Например, на Омское моторостроительное объединение имени Баранова требовался главный контролер. Ему готовы были платить по 270 тыс. рублей. Омское машиностроительное конструкторское бюро искало сотрудников на зарплаты до 100 тысяч.