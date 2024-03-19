Некоторых не устраивают условия работы, а некоторых «перекупают» нынешние работодатели.

Некоторых не устраивают условия работы, а некоторых «перекупают» нынешние работодатели.

В Омской области 13 % соискателей перестают выходить на связь после получения предложения о работе. За год количество подобных случаев увеличилось на 7 %, выяснили эксперты hh.ru.

В 9 % случаев причина, по которой омичи так и не устраиваются на новое место работы, заключается в том, что им неинтересна вакансия или компания. 7 % не решаются на новое место трудоустройства из-за неудобного графика или типа занятости.

Некоторые жители региона получают от действующего начальства новые предложения с улучшенными условиями работы. Чаще всего подобная тенденция происходит среди разнорабочих, а также в строительной отрасли, оптовой и розничной торговле.