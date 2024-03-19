Жители региона признались, что делают это из-за боязни увольнения или проблем с тайм-менеджментом.

Жители региона признались, что делают это из-за боязни увольнения или проблем с тайм-менеджментом.

Около 77 % жителей Омской области рассказали, что задерживаются по вечерам на работе несколько раз в неделю. 15 % признались, что им приходится это делать практически каждый день, 8 % заявили, что всегда уходят домой вовремя.

– В выходные выполняют работу 71 % респондентов: их них каждые выходные – 25 %, раз в месяц – 45 %, остальные не работают. В отпуске работают 25 % опрошенных, – выяснили эксперты «Зарплаты.ру».

Практически половина омичей признались, что проверяют рабочую почту дома, около трети жителей региона делают это только во время отчетных периодов.

Причинами переработок становятся нежелание откладывать работу, ненормированный график, проблемы с тайм-менеджментом, боязнь увольнения или ответственная должность. При этом доплату за сверхурочку получают только 55 %.