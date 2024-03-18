Пьяный мужчина ходил по квартирам с ружьем, а после выстрелил в одну из дверей.

Пьяный мужчина ходил по квартирам с ружьем, а после выстрелил в одну из дверей.

Омский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело Сергея Меркушева. Военнослужащий обвинялся в причинении по неосторожности тяжкого вреда здоровью омички.

Оказалось, что мужчина подумал, что кто-то из соседей заставил его мать убираться в лифте. Это ему не понравилось. Тогда, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он взял ружье и начал стучать в двери соседних квартир. После он выстрелил в подъезде и попал в дверь одной из квартир. В результате пострадала омичка, которая получила серьезные телесные повреждения.

Суд признал вину Меркушева и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок два года в колонии общего режима, а также штраф в размере 50 тыс. рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.