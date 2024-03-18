Водитель иномарки не заметил пешехода и сбил его. Автолюбитель утверждал, что трагедия произошла из-за темной одежды погибшего.

Водитель иномарки не заметил пешехода и сбил его. Автолюбитель утверждал, что трагедия произошла из-за темной одежды погибшего.

В Омске прокуратура приняла решение направить в суд уголовное дело в отношении 64-летнего водителя, который, находясь за рулем автомобиля «Рено-Сандеро», насмерть сбил 60-летнего мужчину. Заместитель прокурора города утвердил обвинительное заключение за нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека

ДТП произошло утром 7 ноября 2023 года на пешеходном переходе в районе пересечения улиц Богдана Хмельницкого и Красных Зорь. Водитель автомобиля не справился с управлением и сбил пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому переходному переходу. В результате полученных травм пострадавший мужчина скончался в больнице, сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Однако водитель не признал свою вину, утверждая, что не заметил пешехода из-за его темной одежды. Теперь уголовное дело будет передано в Куйбышевский районный суд города Омска. Автолюбителю грозит наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.

Этот случай является еще одним напоминанием о важности соблюдения правил дорожного движения и осторожности на дорогах. Пешеходные переходы, особенно нерегулируемые, требуют повышенного внимания со стороны водителей. Они должны быть готовы к возможности появления пешеходов на проезжей части в любое время суток.