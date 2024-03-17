Глава СКР поручил представить ему доклад о ходе расследования уголовного дела и всех установленных обстоятельствах страшной аварии.

Глава СКР поручил представить ему доклад о ходе расследования уголовного дела и всех установленных обстоятельствах страшной аварии.

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину будет доложено о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП в Омской области, в котором погибли 7 человек.

Как уже сообщало РИА «Омск-информ», трагедия случилась вчера днем в Любинском районе на 565-м километре трассы Тюмень – Омск.

По предварительной информации, у большегруза «Даф» лопнуло переднее колесо. Машина выехала на «встречку», где столкнулась с другой фурой Sitrak и микроавтобусом «Тойота», в котором ехало 6 пассажиров. Все три машины загорелись.

В аварии погибли 7 человек. Это все три водителя, а также пассажиры автомобилей, в том числе ребенок. Напомним, что среди погибших оказалась и омская журналистка Анна Никитенко. Еще трое пассажиров с ожогами и травмами госпитализированы, в том числе 15-летний подросток.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СКР по Омской области Олегу Винникову доложить о ходе расследования уголовного дела и всех установленных обстоятельствах аварии.