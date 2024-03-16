Для избирателей открылись 1685 участков. Можно проголосовать до 20 часов не только по месту жительства, но и на железнодорожном вокзале и в аэропорту.

Для избирателей открылись 1685 участков. Можно проголосовать до 20 часов не только по месту жительства, но и на железнодорожном вокзале и в аэропорту.

Сегодня, 16 марта, стартовал второй день выборов президента России. В Омской области в 8 утра открылись 1685 постоянных избирательных участков и два временных: на железнодорожном вокзале и в аэропорту. Проголосовать можно с 8.00 утра до 20.00 вечера.

Для тех избирателей, которые не знают, где расположен их избирательный участок, на сайте ЦИК работает специальный цифровой сервис. Найти свой участок просто – достаточно внести в форму данные места регистрации избирателя: http://cikrf.ru/digital-services/naydi-svoy-izbiratelnyy-uchastok/.

Голосование завершится завтра в 20.00 по местному времени. Вчера, 15 марта, свои голоса отдали 34,09 % избирателей. В районах области проголосовали 42,68 % избирателей, в Омске – 28,65 %. Проголосовать за президента еще можно 16 и 17 марта.