Омск-Информ
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·Общество

За прибор воздушная гавань готова заплатить вдвое дороже, чем два года назад.
Сегодня Омский аэропорт объявил о поиске поставщика портативного обнаружителя паров и следов взрывчатых веществ. За прибор готовы заплатить более 2,9 млн рублей.
Обнаружитель должен иметь звуковую и визуальную индикацию о наличии взрывчатых веществ (или работать в тихом режиме), управляться по Wi-Fi. Заявки от предпринимателей будут принимать с 18 до 27 марта. Итоги конкурса подведут 1 апреля.
Отметим, что два года назад Омский аэропорт уже закупал такой обнаружитель за 1,4 млн рублей.
·Общество

За прибор воздушная гавань готова заплатить вдвое дороже, чем два года назад.
Сегодня Омский аэропорт объявил о поиске поставщика портативного обнаружителя паров и следов взрывчатых веществ. За прибор готовы заплатить более 2,9 млн рублей.
Обнаружитель должен иметь звуковую и визуальную индикацию о наличии взрывчатых веществ (или работать в тихом режиме), управляться по Wi-Fi. Заявки от предпринимателей будут принимать с 18 до 27 марта. Итоги конкурса подведут 1 апреля.
Отметим, что два года назад Омский аэропорт уже закупал такой обнаружитель за 1,4 млн рублей.