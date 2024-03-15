Мужчина 10 лет проживал на территории Омской области, имея вид на жительство. В какой-то момент его лишили этого документа. Это оказалось незаконным.

Мужчина 10 лет проживал на территории Омской области, имея вид на жительство. В какой-то момент его лишили этого документа. Это оказалось незаконным.

В Колосовский районный суд с иском к Управлению по вопросам миграции УМВД России по Омской области обратился гражданин Узбекистана, который рассказал, что у него незаконно аннулировали вид на жительство. Ранее мужчина получил уведомление о том, что ему запретили въезд в РФ. По его словам, на территории России он проживает уже с 2014 года, живет вместе с россиянкой, содержит и воспитывает двух ее дочерей. Кроме того, у пары есть совместное хозяйство. Они занимаются разведением крупно-рогатого скота и продают мясо на рынке в Колосовке, при этом оплачивая налоги. Также мужчина занимается благотворительностью для семей военных.

Однако ведомство заявляло о том, что вида на жительство мужчину лишили из-за того, что он неоднократно привлекался к административной ответственности за правонарушения в области миграции и в области дорожного движения, а семейные отношения у него не зарегистрированы.

– Исследовав представленные доказательства, Колосовский районный суд пришел к выводу, что принятые в отношении истца решение о неразрешении въезда и решение об аннулировании вида на жительство привели к избыточному нарушению его прав и свобод, являются не соразмерными тяжести и характеру совершенных им административных правонарушений. Совершенные истцом административные правонарушения в области миграции выявлены одномоментно, а в области безопасности дорожного движения грубыми не являются, сопряжены с его трудовой деятельностью и не характеризуют истца отрицательно, – рассказали в пресс-службе омского суда.

Фемида встала на сторону гражданина Узбекистана и признала незаконным аннулирование его вида на жительство.