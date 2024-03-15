Уметь правильно работать с кадрами – необходимая вещь для любого работодателя. Тому, как это делать, посвящен форум, который ежегодно проходит в Омске.

Уметь правильно работать с кадрами – необходимая вещь для любого работодателя. Тому, как это делать, посвящен форум, который ежегодно проходит в Омске.

Проблема кадров в регионе – да и не только в регионе, во всей стране – стоит все так же остро в 2024 году. Демографические процессы – вот основная причина. По сравнению с 2017 годом доля трудоспособного населения Омской области сократилась на 11 %. Эксперты говорят о том, что подобная ситуация на рынке труда сохранится вплоть до 2030 года.

Вторая проблема – это изменившиеся требования людей к труду, к условиям, к справедливости, к перспективам профессионального роста. Именно из-за этого происходит около 40 % увольнений. Как реакция на это предприятия повышают заработную плату, что вполне логичное и правильное решение. По оценкам экспертов, за последние полгода средняя ожидаемая заработная плата соискателей (по резюме) выросла на 40 %. Это значит, что соискатели почувствовали свое привилегированное положение и оказывают давление на работодателей.

В результате у работодателей появляется вопрос: как при том же самом числе работников увеличить производительность труда? Ответ прост: начать расчеты. Еще в советское время на предприятиях показатель производительности труда был одним из основных (отдача от занятости одного работника). Так что здесь нет ничего нового, и теория по этим вопросам выстроена весьма четкая.

– Наша кафедра предложила курсы повышения квалификации по экономике труда: производительность, заработная плата, нормирование труда, – говорит заведующий кафедрой региональной экономики и управления человеческими ресурсами ОмГУ им. Достоевского, профессор Владимир Половинко. – Благо все эти годы мы «лелеяли» эту тематику, не отказывались от нее, сохранили профессуру по этому направлению. И за неделю группа желающих обучаться сформировалась. Важно, чтобы это были курсы глубокие, практичные, я бы сказал, фундаментальные. А не те, что часто есть на рынке образовательных услуг, типа «два притопа, три прихлопа». Экономику труда наскоком не возьмешь. Сейчас уже есть осознанные заказы от предприятий по этому направлению до июля.

Второй важный момент повышения производительности труда – необходимость перестроить систему управления персоналом. Чтобы в центре внимания были сами люди. Как говорится, «приходят на зарплату, уходят от начальства». Эксперты предлагают работать над изменением отношений между работниками и работодателями.

– К сожалению, менеджеров по персоналу иногда воспринимают как массовиков-затейников и кадровиков, – рассказывает Владимир Половинко. – Чисто кадровые вопросы сейчас решают цифровые платформы: электронный документооборот, платформы для обучения персонала, для работы с новичками, для оценки персонала. На 19-м Омском кадровом форуме, который пройдет 3–4 апреля, будут проанализированы такие решения, которые высвобождают рутинные функции, а функции управления персоналом смещаются на удержание персонала, на создание мотивационных технологий и эффективность. В этом году такие решения представит «СберПульс», который является флагманом в этом направлении. Использование этих технологий позволяет повысить производительность управленческого труда, эффективность подбора, демонстрирует прозрачность отношений с персоналом.

Некоторые работодатели отмечают, что с молодежью сейчас очень сложно работать. Но это все еще объективная реальность, которую нельзя игнорировать. В прошлом году на Омском кадровом форуме именно эта тема была ключевой, и специалисты по работе с персоналом показывали свои исследования. В этом году ключевыми темами являются особенности обучения взрослых, механизмы удержания персонала, формирование команд, партнерство.

– На форуме рассматриваются не только готовые практики коллег, но обсуждаются более глубокие темы, кейсы. Отсюда и подбор спикеров: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург – самое лучшее, что есть в России. Даже само общение с такими экспертами дает новые идеи, практики, позволит по-новому взглянуть на проблему, – отмечает Владимир Половинко. – Этим мы отличаемся от множества других аналогичных форумов. Достаточно познакомиться с программой на сайте hr-omsk.ru, и вы сами в этом убедитесь.

Участие в форуме открытое, достаточно познакомиться с программой и выбрать для себя интересное мероприятие. Регистрация на сайте hr-omsk.ru, а обсуждение и вопросы в телеграм-канале https://t.me/hr_omsk_ru.