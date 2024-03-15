Около 7 % представителей сильного пола последний раз брали отпуск более 2 лет назад.

Около 7 % представителей сильного пола последний раз брали отпуск более 2 лет назад.

За последние два года в отпуске не были 5 % жителей региона. Еще 9 % омичей заявили, что еще ни разу не отдыхали на своем нынешнем месте работы, выяснил SuperJob.

Мужчины в регионе ходят в отпуск реже, чем женщины. Так, около 7 % представителей сильного пола последний раз брали отпуск более 2 лет назад. В то время как среди женщин это количество равняется 4 %.

Большая часть омичей не чувствует вину за свой отдых. Однако неудобство перед коллегами и начальством ощущают 5 % жителей региона. Зачастую они работают инженерами, врачами, бухгалтерами или занимают руководящие должности.