По словам владыки, прощение в сообщении дается намного сложнее, чем в стародавние времена поклон до земли.
Митрополит Омский и Таврический Дионисий сравнил извинения по СМС с поклоном до земли. Сделал он это в эфире программы «Простые истины», когда ему задали вопрос: можно ли извиняться по СМС и отправлять смайлики? По словам владыки, прощение в сообщении всегда дается намного сложнее.
– Если действительно прощение от сердца, когда два человека готовы забыть навсегда о том, что было, то и смайлик приветствуется. Вообще эмодзи приобрели очень серьезное значение. Пользователи гаджетов думают: если человек отправляет тебе сообщение и в конце нет никакого смайлика, значит что-то не так. В каких-то случаях смайлик – это способ попросить прощения, и потребует он не меньшего мужества. Ведь иной раз прощение в сообщении дается сложнее, чем в стародавние времена поклон до земли, – заявил митрополит Дионисий.
Отметим, ранее владыка признался, что болеет за омский «Авангард».