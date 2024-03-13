В этом он признался в одной из программ 12 канала. По его словам, не знать про «Авангард» в Омске – невозможно.

В этом он признался в одной из программ 12 канала. По его словам, не знать про «Авангард» в Омске – невозможно.

Митрополит Омский и Таврический Дионисий признался, что болеет за хоккейный клуб «Авангард». По его словам, жить в Омске и не знать про «ястребов» – это странная ситуация. Об этом он заявил в эфире программы 12 канала «Благовест. Слово пастыря».

– Приехать в Омск и делать вид, что ты никакого отношения к хоккею не имеешь – это невозможная ситуация. Я давно уже думаю выбрать время и побывать на какой-нибудь из игр, чтобы посмотреть, как это происходит, ощутить настроение людей, – поделился митрополит Омский и Таврический Дионисий.

Кроме того, владыка отметил, что радуется успехам команды, а когда что-то не получается, расстраивается.