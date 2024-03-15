Мужчина только с помощью суда смог добиться того, чтобы камеры убрали.

Мужчина только с помощью суда смог добиться того, чтобы камеры убрали.

Омичам пришлось демонтировать три камеры, которые они установили на фасаде своего дома на улице 17-я Линия. Как сообщают приставы, такое решение принял суд, чтобы защитить частную жизнь соседа (владельца одной из долей дома) любителей видеофиксации.

– Мужчину беспокоило, что с помощью установленных устройств соседи фиксируют происходящее в его доме и на территории его земельного участка, тем самым нарушая право на неприкосновенность частной жизни, – сообщают судебные приставы.

До суда мужчина просил соседей сменить угол обзора камер, но ему отказали. После решения суда омичи решили его исполнить, чтобы не платить исполнительский сбор – 5000 рублей. Камеры демонтировали.