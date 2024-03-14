Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Вместо культурного фестиваля, который должен был пройти этим летом, проведут «Королеву спорта».

В Омской области этим летом не будет фестиваля «Тарская крепость». Об этом, ссылаясь на свой источник, сообщает «Тара360». По информации паблика, отмена мероприятия связана с проведением спортивного праздника в Таре – «Королева спорта-2024».

Впервые фестиваль в городе прошел в 2022 году. Культурное мероприятие объединило художников, музыкантов, артистов и литераторов. Организатором стал участник группы «25/17» Андрей Позднухов. Тара для него является малой родиной.

·Общество

Вместо культурного фестиваля, который должен был пройти этим летом, проведут «Королеву спорта».

В Омской области этим летом не будет фестиваля «Тарская крепость». Об этом, ссылаясь на свой источник, сообщает «Тара360». По информации паблика, отмена мероприятия связана с проведением спортивного праздника в Таре – «Королева спорта-2024».

Впервые фестиваль в городе прошел в 2022 году. Культурное мероприятие объединило художников, музыкантов, артистов и литераторов. Организатором стал участник группы «25/17» Андрей Позднухов. Тара для него является малой родиной.