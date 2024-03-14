Любой желающий может получить бесплатное переобучение по востребованным на рынке труда специальностям.

Любой желающий может получить бесплатное переобучение по востребованным на рынке труда специальностям.

В Омской области продолжается подготовка специалистов с учетом кадровых потребностей региона. С марта этого года программа переобучения стала доступна не только женщинам, но и мужчинам, которые ищут работу. Таким образом, любой желающий может получить бесплатное переобучение по востребованным на рынке труда специальностям в рамках нацпроекта «Демография».

Ранее программа переобучения была доступна только для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Теперь же, учитывая, что отпуск по уходу за ребенком может быть взят и отцом, а также другими родственниками и опекунами, переобучение распространено и на них.

Стратегия обучения жителей определяется на основе потребностей регионального рынка труда, включая конкретные запросы работодателей и учитывая стартовые условия каждого гражданина, такие как уровень образования, опыт работы и профессиональные цели.

– Практически ежедневно работодатели сталкиваются с проблемой несоответствия уровня образования соискателей заявленным квалификационным требованиям. У омичей может быть желание работать, иногда есть соответствующее профессиональное образование, но отсутствуют необходимый опыт или актуальные компетенции. Такие соискатели получают отказ у работодателей, – говорит заместитель министра труда и социального развития Омской области Ирина Варнавская. – Сохранить и использовать это ресурс для закрытия вакансий помогает организация профессионального обучения. Только в 2023 году свыше 5 тысяч человек были обучены под кадровые потребности региона.

В этом году средства из регионального бюджета будут использованы для обучения работников предприятий, реализующих инвестиционные проекты или программы модернизации производства. Совместно с работодателями и образовательными организациями разрабатываются образовательные программы, соответствующие конкретным рабочим местам. Примером успешного сотрудничества в прошлом году стало партнерство между Центром компетенций по беспилотным авиационным системам и Омским государственным техническим университетом в области подготовки монтажников радиоэлектронной аппаратуры.

В региональном министерстве труда и соцразвития пояснили, что бюджетные средства также предусмотрены на обучение взрослого населения, включая безработных граждан. Организация профессионального отбора и подбора в соответствии с запросами работодателей позволит подготовить квалифицированных специалистов и обеспечить гарантированное трудоустройство.

Уже сейчас заключены государственные контракты на образовательные услуги по подготовке водителей погрузчиков, сварщиков, электромонтеров и операторов ЧПУ. Перечень образовательных программ будет постоянно дополняться, учитывая потребности рынка труда.