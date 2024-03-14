С предложениями о работе к омичам выйдут около тысячи работодателей из ОПК, IT, сферы транспорта, агропромышленного комплекса, образования, здравоохранения и других сфер.

С предложениями о работе к омичам выйдут около тысячи работодателей из ОПК, IT, сферы транспорта, агропромышленного комплекса, образования, здравоохранения и других сфер.

Омская область готовится к проведению первого этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Масштабное мероприятие состоится 12 апреля и будет проходить на площадке Конгресс-холла, а также в центрах занятости муниципальных районов региона.

На ярмарке будут представлены возможности трудоустройства около тысячи ведущих омских работодателей. Главной площадкой этого мероприятия станет кадровый центр «Работа России» в Омске, который находится в центре Левобережья на первом этаже Конгресс-холла по адресу: ул. 70 лет Октября, 25, корп. 2. Кроме того, ярмарка вакансий также будет проводиться во всех центрах занятости муниципальных районов области.

На площадке Конгресс-холла карьерные и кадровые консультанты, а также представители работодателей помогут соискателям определить наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства. Участникам мероприятия расскажут о возможностях повышения профессиональных компетенций и переобучения по востребованным профессиям, а также о поддержке, которую можно получить от государства при трудоустройстве.

Помимо работодателей, в мероприятии примут участие эксперты в сфере образования и профориентации. Они помогут выпускникам, студентам и их родителям определить наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства, а также предоставят информацию о самых востребованных направлениях для тех, кто только планирует выбрать свою будущую профессию.

– В этом году Всероссийская ярмарка трудоустройства вновь объединит соискателей и работодателей из разных отраслей, таких как оборонно-промышленный комплекс, сфера IT; транспорт, агропромышленный комплекс, образование, социальная отрасль, здравоохранение, сфера культуры и других. В этом году мы готовимся предложить рекордное число вакансий – около 10 тысяч от 1000 организаций. Участники масштабного мероприятия получат возможность пройти собеседование сразу с несколькими работодателями, получить консультации, познакомиться с наиболее востребованными и высокооплачиваемыми профессиями региона, – отметил заместитель председателя правительства Омской области, министр труда и социального развития Владимир Куприянов.

В Омской области предусмотрен широкий спектр дополнительных мер поддержки, направленных на снижение напряженности на рынке труда. Среди них – субсидирование найма для работодателей, поддержка предпринимательских инициатив безработных жителей региона (размер выплаты в Омской области является одним из самых высоких в Сибири), организация временных рабочих мест для безработных граждан и обучение востребованным на рынке труда профессиям.

Проведение Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в Омской области предоставит уникальную возможность жителям региона ознакомиться с множеством вакансий и узнать о поддержке, которую предоставляет государство при трудоустройстве.