Суд на время закрыл пансионат, в котором жили 63 пенсионера в возрасте от 60 до 100 лет. В учреждении выявили серьезные нарушения.

Суд на время закрыл пансионат, в котором жили 63 пенсионера в возрасте от 60 до 100 лет. В учреждении выявили серьезные нарушения.

В Омске по суду приостановили деятельность частного пансионата для престарелых и инвалидов, находящегося на улице 4-й Любинской. Там проживают 63 человека в возрасте от 60 до 100 лет. Прокурорская проверка выявила грубые нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, в области хранения медицинских препаратов, наркотических и психотропных лекарственных средств, правил пожарной безопасности. Отмечается, что эти нарушения создают угрозу жизни и здоровью проживающих там пожилых людей.

После проверки исполняющий обязанности прокурора Кировского округа обратился в суд с иском к ООО «Здравница Алтая», ООО «Гармония» и Людмиле, Мельниченко о приостановлении деятельности пансионата до устранения нарушений.

– Ответчики указывали, что часть нарушений уже устранена, а часть указанных в иске нарушений таковыми не является, – сообщили в пресс-службе судов Омской области.

Районный суд поддержал прокурора и приостановил деятельность пансионата, но представители учреждения подали апелляцию. Но Омский областной суд отказал в ее удовлетворении и оставил решение Кировского суда без изменений.