Такой вывод можно сделать, глянув на результаты опроса.

Такой вывод можно сделать, глянув на результаты опроса.

Служба исследований hh.ru выяснила, кто из работников в Омской области чаще всего получал повышение по службе за прошлый год.

Оказалось, что большинство счастливчиков и так к этому моменту занимали руководящие должности – 15 % сотрудников из числа среднего и высшего управленческого звена получили повышение в 2023 году.

Второе место по частоте карьерных продвижений заняла сфера закупок, а бронзу разделили информационные технологии и сфера развлечений и массмедиа.

Самыми скромными оказались сотрудники из сферы безопасности, образования, а также медики и юристы.