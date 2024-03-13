Горожане не хотят руководить коллективами, но не против расширения своих обязанностей.
Жители Омска предпочитают горизонтальный карьерный рост вертикальному, т.е. переходу на управленческие должности – расширение ответственности и углубление компетенций. Как сообщает «КП Омск» со ссылкой на исследования «Авито Работа», 55 % опрошенных хотят стать более квалифицированными экспертами и только 40 % – получить должность повыше.
Преимущества горизонтального роста, по мнению омичей:
- соблюдать баланс между личной жизнью и работой – 42 %,
- возможность приобрести новые навыки и знания без изменения должности – 31 %,
- повышение квалификации и рост в профессиональном плане – 47 %,
- более глубокое погружение в специфику сферы деятельности – 43 %.
Повышений омичи не хотят из-за отсутствия интереса к управлению командой (27 %) и к расширению ответственности (42 %). Однако привлекает омичей вертикальный карьерный рост благодаря повышению зарплаты (66 %) и статуса в обществе (20 %).