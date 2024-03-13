Чтобы продолжить движение, водителям приходилось останавливаться и расчищать себе путь.

Чтобы продолжить движение, водителям приходилось останавливаться и расчищать себе путь.

Сегодня при очистке от снега проезжей части на улицах Ремесленных в Омске дорожники завалили снегом трамвайные рельсы. Об инциденте рассказали горожане в соцсетях.

– Водителям трамваев приходится остановиться и расчищать себе проезд. Спасибо тем людям, которые приходят с лопатами и помогают почистить рельсы, – сообщается в посте.

— Работы по очистке улицы 2-я Восточная выполнялись в рамках заявки КТОСа. Контролировал выполнение работ его представители. При работе грейдера неизбежно образуются снежные валы. Чтобы очеспечить выезд на прилегающую дорогу для автомобилей, грейдер необходимо пройти через трамвайные пути. Из-за этого сформировался вал. Движение трамваев было восстановлено в короткие сроки при помощи местных жителей, — прокомментировали в мэрии.

В комментариях к посту омич Роман Шклюдов отметил, что на пересечении 24-й Северной и 7-й Дунайской этой зимой тоже закидали снегом рельсы. Это сделали предприниматели, которые так очищали свою территорию.