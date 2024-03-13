Одна из газовых организаций не принимала баллоны у жителей области. Это продолжалось на протяжении полугода.
УФАС оштрафовало ООО «Омская областная газовая компания» за отказ в замене газовых баллонов. Как рассказали в пресс-службе антимонопольного органа, с мая по сентябрь прошлого года организация отказывала жителям области обменивать пустые газовые баллоны с истекшим сроком годности. При этом ранее эти баллоны были проданы потребителям этой же компанией. Ситуация коснулась жителей 15 районов – Азовского, Большереченского, Исикульского, Марьяновского, Муромцевского, Называевского, Нижнеомского, Нововаршавского, Омского, Русско-Полянского, Таврического, Тевризского, Усть-Ишимского, Черлакского и Шербакульского.
– По мнению антимонопольного органа, действия ООО «ООГК» привели к ущемлению интересов потребителей баллонного газа, в числе которых оказались пенсионеры и многодетные семьи, – отметили в ведомстве.
Теперь компании придется выплатить штраф в размере 562 тыс. рублей.