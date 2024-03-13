Омск-Информ
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·Общество

Власти пока не решили, оставлять ли аэропорту Омск-Федоровка старое название или придумывать новое.

После того как архитектурно-градостроительный совет региона рассмотрел 7 концепций нового омского аэропорта, слово взял губернатор Виталий Хоценко. Он сказал несколько слов о названии новой воздушной гавани.

– У нового аэропорта названия нет. Это интересный юридический вопрос. Пока непонятно, будем ли мы оставлять старое название или выберем новое. В любом случае, если будет новое название, оно непременно будет связано с Омском, – заявил Хоценко.

Ранее высказывали мнение о том, что аэропорту Омск-Федровка перейдет название действующей воздушной гавани города – аэропорта имени Карбышева.

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·Общество

Власти пока не решили, оставлять ли аэропорту Омск-Федоровка старое название или придумывать новое.

После того как архитектурно-градостроительный совет региона рассмотрел 7 концепций нового омского аэропорта, слово взял губернатор Виталий Хоценко. Он сказал несколько слов о названии новой воздушной гавани.

– У нового аэропорта названия нет. Это интересный юридический вопрос. Пока непонятно, будем ли мы оставлять старое название или выберем новое. В любом случае, если будет новое название, оно непременно будет связано с Омском, – заявил Хоценко.

Ранее высказывали мнение о том, что аэропорту Омск-Федровка перейдет название действующей воздушной гавани города – аэропорта имени Карбышева.

1163