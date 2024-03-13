Вдохновением последней концепции стала омская «Птичья гавань». По словам авторов, аэропорт станет инновационным порталом города.
Последнюю, седьмую концепцию аэропорта Омск-Федоровка на заседании архитектурно-градостроительного совета представили архитектурная группа DNK, VOX и «Сила света». По задумке авторов, новая воздушная гавань станет инновационным порталом Омска.
Вдохновением проекта стала омская «Птичья гавань», так как город является ключевой точкой на пути перелетных птиц.
– В Омске развивается ПО «Полет», а аэропорт должен стать воздушными воротами, порталом. Для пассажиров планируется облегчить навигацию за счет того самого портала, который будет проходить сквозь все здание, – рассказали архитекторы.
На территории здания установят футуристические лавки – гнезда, которые будут защищать от ветра, а также флюгеры. В зоне вылета хотят создать голографический сад птиц.