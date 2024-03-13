Омск-Информ
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·Общество

Авторы шестой концепции омского аэропорта вспомнили о жемчуге и Михаиле Врубеле. Воздушная гавань станет сокровищем Сибири.

Компания UNK architects представила шестую концепцию нового аэропорта Омск-Федоровка под названием «Жемчужина Сибири». Образ для концепции описали так: аэропорт – это ворота в город, место, где начинаются путешествия, а Омск – сокровище Сибири. Речной сибирский жемчуг – до XIX–XX века был распространенным украшением. Сияние перламутровой раковины отображает богатство сибирской природы. Также в архитектуре здания использовали образы Иртыша и Оми.

Кроме того, авторы предложили сделать фасад аэропорта в виде арки с жемчужиной. Это отсылка к работе знаменитого художника Михаила Врубеля.

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·Общество

Авторы шестой концепции омского аэропорта вспомнили о жемчуге и Михаиле Врубеле. Воздушная гавань станет сокровищем Сибири.

Компания UNK architects представила шестую концепцию нового аэропорта Омск-Федоровка под названием «Жемчужина Сибири». Образ для концепции описали так: аэропорт – это ворота в город, место, где начинаются путешествия, а Омск – сокровище Сибири. Речной сибирский жемчуг – до XIX–XX века был распространенным украшением. Сияние перламутровой раковины отображает богатство сибирской природы. Также в архитектуре здания использовали образы Иртыша и Оми.

Кроме того, авторы предложили сделать фасад аэропорта в виде арки с жемчужиной. Это отсылка к работе знаменитого художника Михаила Врубеля.

1473