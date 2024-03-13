Деньги он переводил на различные расчетные счета. Владелицу одного из них нашли полицейские.
Советский районный суд вынес приговор молодой омичке, которую обвинили в неосновательном обогащении. В ноябре 2022 года произошла очередная история мошенничества. 64-летнему омичу позвонили незнакомцы, представившись сотрудниками Центробанка РФ, и убедили его перевести деньги на безопасный счет.
Мужчина отдал и свои деньги, и те, что для этого занял, – получилось более 1,2 млн рублей. Переводил он их на расчетные счета различных кредитных организаций. Один из них принадлежал 23-летней неработающей омичке. Ей пришлось пообщаться со следователем.
– На допросе у следователя она пояснила, что за вознаграждение в размере 5 тыс. рублей открыла этот счет по просьбе малознакомого мужчины, – сообщили в прокуратуре Омской области.
Прокуратура направила в Советский районный суд иск о взыскании с девушки 75 тыс. рублей неосновательного обогащения. Суд требование полностью удовлетворил.