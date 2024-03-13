Деньги он переводил на различные расчетные счета. Владелицу одного из них нашли полицейские.

Деньги он переводил на различные расчетные счета. Владелицу одного из них нашли полицейские.

Советский районный суд вынес приговор молодой омичке, которую обвинили в неосновательном обогащении. В ноябре 2022 года произошла очередная история мошенничества. 64-летнему омичу позвонили незнакомцы, представившись сотрудниками Центробанка РФ, и убедили его перевести деньги на безопасный счет.

Мужчина отдал и свои деньги, и те, что для этого занял, – получилось более 1,2 млн рублей. Переводил он их на расчетные счета различных кредитных организаций. Один из них принадлежал 23-летней неработающей омичке. Ей пришлось пообщаться со следователем.

– На допросе у следователя она пояснила, что за вознаграждение в размере 5 тыс. рублей открыла этот счет по просьбе малознакомого мужчины, – сообщили в прокуратуре Омской области.

Прокуратура направила в Советский районный суд иск о взыскании с девушки 75 тыс. рублей неосновательного обогащения. Суд требование полностью удовлетворил.