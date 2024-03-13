Из-за неосторожного обращения с жидкостью для розжига бутылка отлетела в спину девочки и на ней загорелась одежда. Ребенок получил ожоги.

Из-за неосторожного обращения с жидкостью для розжига бутылка отлетела в спину девочки и на ней загорелась одежда. Ребенок получил ожоги.

Житель Полтавского района осужден за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. 2 сентября прошлого года он отмечал у своих знакомых День знаний и жарил во дворе их частного дома шашлыки. Древесный уголь он разжигал с помощью специальной жидкости. В какой-то момент процесс вышел из-под контроля: сельчанин не уследил за горящей бутылкой, и она отлетела в спину 8-летней дочки хозяев дома. На девочке загорелась одежда, с ожогами ребенка доставили в больницу.

– Вину в совершении преступления мужчина признал в полном объеме, пояснил, что неоднократно предупреждал детей об опасности нахождения рядом с открытым огнем и не видел, когда пострадавшая подошла близко к нему, – рассказали в прокуратуре Омской области.

Сельчанина оштрафовали на 50 тыс. рублей. Помимо этого, он обязан выплатить пострадавшей девочке 150 тыс. рублей компенсации морального ущерба.

Приговор вступил в силу.