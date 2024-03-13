Участники форума отметили важность решения задач, обозначенных в послании президента Федеральному Собранию. Также была отмечена необходимость дальнейшей поддержки участников СВО.

Участники форума отметили важность решения задач, обозначенных в послании президента Федеральному Собранию. Также была отмечена необходимость дальнейшей поддержки участников СВО.

В Омске состоялся форум-концерт «Вместе! За Россию», организованный сторонниками партии «Единая Россия». В мероприятии приняли участие представители органов власти, депутаты всех уровней, волонтеры, общественные организации и творческие коллективы.

Форум начался с яркой уличной программы, включая полевую кухню, демонстрацию плетения маскировочных сетей и выступления творческих коллективов. Торжественное открытие форума в Концертном зале началось с выступления губернатора Омской области и секретаря регионального отделения «Единой России» Виталия Хоценко. Он отметил, что этот форум объединил людей, искренне любящих свою страну.

– Сегодня перед нами стоят масштабные задачи, обозначенные президентом в послании Федеральному Собранию. Это поддержка российских семей, участников специальной военной операции и реализация крупных инфраструктурных проектов. «Единая Россия» обеспечит законодательную реализацию послания, – заявил Виталий Хоценко.

По каждому пункту в народную программу партии будут внесены соответствующие изменения.

– Наша задача – совместными усилиями реализовать их на территории Омской области. От каждого из нас требуется максимальная самоотдача. Мы должны слушать и слышать наших жителей, – подчеркнул губернатор.

Первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Вадим Бережной отметил, что сторонники партии не только поддерживают стратегический курс, но и активно участвуют в его реализации.

– Сегодня здесь собрались люди, которые понимают, что мы не должны упустить то, чего добивались с таким трудом. Сегодня Россия – одна из самых динамично развивающихся стран мира, – сказал Бережной.

На форуме были представлены доклады о реализации народной программы «Единой России» в Омской области и о поддержке участников специальной военной операции. Собравшиеся обсудили пути повышения роли волонтерского движения и общественных организаций в развитии региона. Форум «Вместе! За Россию» стал площадкой для конструктивного диалога и обсуждения актуальных вопросов, затрагивающих всех жителей Омской области. Подтверждая лозунг форума, его участники выразили решимость объединить свои усилия для процветания страны и региона.

Финалом форума стала концертная программа, подготовленная творческими коллективами Омска.