Рабочие трудятся на мосту в круглосуточном режиме. Объект откроют уже весной.

Рабочие трудятся на мосту в круглосуточном режиме. Объект откроют уже весной.

В Омске продолжается капитальный ремонт Ленинградского моста. Строительная готовность объекта на сегодняшний день составляет 83 %. Об этом заявил заместитель председателя правительства Омской области Динар Курманов.Мост должны открыть до наступления лета.

– На мосту работают 130 человек в круглосуточном режиме. Обновленный мост будет иметь 6 полос движения. Кроме основных работ, выполняются работы по устройству архитектурной подсветки. Уверен, что обновленный мост никого не оставит равнодушным, – отметил Курманов.

Также зампред правительства рассказал о работах на бульваре Архитекторов. На участке от улицы Степанца до Волгоградской рабочие демонтируют асфальт, знаки, бордюры и пешеходные ограждения.

Строительство дороги на улице Дергачева также идет по плану. Все работы на объекте должны завершить до конца сентября.