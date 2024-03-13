В 2023 году за помощью в трудоустройстве обратились 36 многодетных родителей из Тевризского района. Работу нашел 31 человек.

В 2023 году за помощью в трудоустройстве обратились 36 многодетных родителей из Тевризского района. Работу нашел 31 человек.

2024 год в России объявлен Годом семьи. Государство уделяет особое внимание поддержке семей, в том числе содействию в трудоустройстве многодетных родителей.

В Тевризском районе Омской области Центр занятости населения активно работает в этом направлении. В 2023 году за помощью в трудоустройстве обратились 36 многодетных родителей, из них 31 трудоустроен, в том числе 5 после прохождения профессионального обучения по направлению Центра занятости.

Добиться положительных результатов удается благодаря следующим правилам:

- минимизация бюрократических процедур;

- максимальная помощь соискателям и работодателям;

- принцип одного окна: один специалист оказывает полный комплекс услуг исходя из жизненной ситуации гражданина.

Ярким примером успешного трудоустройства стала история Юлии Минагуловой, жительницы поселка Тевриз, которая воспитывает троих несовершеннолетних детей, младшему из которых всего два года.

В этом году Юлия обратилась в Центр занятости. Буквально через две недели она была трудоустроена уборщицей служебных помещений в Комплексный центр социального обслуживания населения Тевризского района в рамках договора о содействии работодателям в обеспечении занятости отдельных категорий граждан. Сегодня Юлия успешно совмещает воспитание детей и работу.

– За время работы по договору я оценила свои возможности и поняла, что работа мне подходит, – говорит Юлия. – Коллеги приняли меня хорошо, сложились дружеские взаимоотношения. Благодарю специалистов Центра занятости за помощь.

С начала 2023 года при содействии службы занятости трудоустроены уже 18 родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей.