Обучение длится до 3 месяцев и может проходить как в очном, так и в дистанционном формате.

Обучение длится до 3 месяцев и может проходить как в очном, так и в дистанционном формате.

В рамках национального проекта «Демография» стартовал набор на бесплатное переобучение для жителей Омска. Принять участие в программе могут соискатели, обратившиеся в кадровые центры «Работа России».

Проект предоставляет возможность получить профессиональное образование и повышение квалификации по востребованным специальностям. Как сообщает региональное министерство труда и соцразвития, приоритетными категориями участников являются: молодежь до 35 лет, граждане старше 50 лет, женщины в декретном отпуске, родители, ухаживающие за детьми младше 3 лет, участники СВО и члены их семей.

На выбор жителям Омска предложено около 200 образовательных программ от трех региональных операторов. Обучение длится до 3 месяцев и может проходить как в очном, так и в дистанционном формате.

В рамках проекта можно освоить специальности в различных сферах:

- IT;

- педагогика;

- промышленное производство;

- коммунальное хозяйство;

- экономика;

- управление.

Переобучение подойдет всем желающим трудоустроиться по новой специальности или получить дополнительные навыки в рамках текущей работы.

Проект «Демография» уже принес положительные результаты. Анастасия Курочкина из Омска воспользовалась возможностью и изменила сферу деятельности. После постановки на учет в Центре занятости ей была предложена программа бесплатного обучения по специальности «специалист по социальной работе».

– Обучение длилось 2 месяца в очно-заочной форме с применением дистанционных технологий. По его окончании я получила диплом о присвоении новой квалификации. Для меня это был очень продуктивный опыт, – поделилась Анастасия Курочкина, которая сейчас помогает безработным омичам найти работу и пройти переобучение.

Чаще всего за консультациями обращаются женщины, находящиеся в декретном отпуске или воспитывающие нескольких детей. Проект «Демография» предоставляет возможность получить новую профессию или повысить квалификацию без отрыва от семейных обязанностей.