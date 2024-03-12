Конфликт произошел в ходе длительного застолья в присутствии дам. Приезжему не понравились высказывания приютившего его мужчины.
В Салехарде будут судить жителя Омской области, его обвиняют в покушении на убийство. Мужчина приехал на север и остановился в квартире местного жителя на улице Ного.
В конце января владелец квартиры, квартирант и две женщины устроили посиделки. Как нередко происходит в подобных случаях, после длительного распития алкоголя возник конфликт: гостю не понравились высказывания хозяина жилья.
– Квартирант, будучи недовольным высказываниями хозяина квартиры, нанес ему ножом несколько резаных ранений в область лица, рук и шеи с повреждением наружной яремной вены. Остановили действия обвиняемого свидетели происшествия. Потерпевший своевременно доставлен в медицинское учреждение, – сообщили В СУ СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.
На вспыльчивого сибиряка завели уголовное дело, которое направили в суд.