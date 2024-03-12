Омск-Информ
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·Общество

Они выполнили вовремя только 19 % своих рейсов. Лучшими за месяц стали «Нордстар» и «ЮВТаэро».
Омский аэропорт опубликовал рейтинг пунктуальности авиакомпаний за февраль. Ни разу не отступили от расписания в прошлом месяце только «Нордстар» и «ЮВТаэро».
  • «Ямал» – 94,6 %
  • «Ред Вингс» – 91,7 %
  • «Победа» – 89,7 %
  • «ЮТэйр» – 89,4 %
  • «Икар» – 88,9 %
  • «Северный ветер» – 81 %
  • S7 Airlines – 74,6 %
  • «Аэрофлот» – 73,2 %
  • Qazaq Air – 70,8 %
  • Uzbekistan Airways – 66,7 %
  • «Красавиа» – 66,7 %
  • «Россия» – 55,2 %
  • «Азимут» – 44,4 %
  • «Уральские авиалинии» – 19 %
Напомним, в январе лидерами рейтинга были «Красавиа» и Uzbekistan Airways. Самым непунктуальным авиаперевозчиком опять оказались «Уральские авиалинии».
·Общество

Они выполнили вовремя только 19 % своих рейсов. Лучшими за месяц стали «Нордстар» и «ЮВТаэро».
Омский аэропорт опубликовал рейтинг пунктуальности авиакомпаний за февраль. Ни разу не отступили от расписания в прошлом месяце только «Нордстар» и «ЮВТаэро».
  • «Ямал» – 94,6 %
  • «Ред Вингс» – 91,7 %
  • «Победа» – 89,7 %
  • «ЮТэйр» – 89,4 %
  • «Икар» – 88,9 %
  • «Северный ветер» – 81 %
  • S7 Airlines – 74,6 %
  • «Аэрофлот» – 73,2 %
  • Qazaq Air – 70,8 %
  • Uzbekistan Airways – 66,7 %
  • «Красавиа» – 66,7 %
  • «Россия» – 55,2 %
  • «Азимут» – 44,4 %
  • «Уральские авиалинии» – 19 %
Напомним, в январе лидерами рейтинга были «Красавиа» и Uzbekistan Airways. Самым непунктуальным авиаперевозчиком опять оказались «Уральские авиалинии».