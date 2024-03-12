Как рассказали в областном правительстве, метро в городе будут охранять от всех нарушителей, а не только от гребцов на каноэ.

Как рассказали в областном правительстве, метро в городе будут охранять от всех нарушителей, а не только от гребцов на каноэ.

В областном правительстве прокомментировали сообщения об охране метро от гребцов на каноэ. Как заявили РИА Новостям в ведомстве, охрану для недостроенного омского метро наняли, чтобы в него не проникали нарушители.

- Охрану наняли для контроля за всеми нарушителями, а не только от гребцов на каноэ. Метро и раньше было под охраной. Просто был заключен новый контракт. По истечении этого контракта на охрану будет заключен новый, - отметили в правительстве.

Напомним, что охрану для недостроенного метро в городе начали искать в январе 2023 года. Стража должна была патрулировать стройплощадки «Кристалл» и «Заречная». С марта этого года контракт заключили с компанией «Асгард». Ранее сообщалось, что охрану для метро наняли из-за омичей, которые катались там на каноэ.