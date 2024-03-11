Омск-Информ
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·Общество

Инфекционное заболевание исключили, пациента перевели в неврологическое отделение.
У пассажира рейса Омск – Москва, из-за которого самолет сегодня вынужденно сел в Екатеринбурге, нет менингита. Как сообщили в городской клинической больнице № 40, тщательная диагностика инфекционное заболевание исключила.
– У пациента наблюдаются клинические симптомы нарушения мозгового кровообращения: слабость, головокружение, нарушение речи. Пациент переведен на лечение в неврологическое отделение № 1, будет проведена дополнительная диагностика инсульта, – рассказали в больнице.
После посадки и дозаправки самолет «Уральских авиалиний» благополучно долетел до Москвы.
·Общество

Инфекционное заболевание исключили, пациента перевели в неврологическое отделение.
У пассажира рейса Омск – Москва, из-за которого самолет сегодня вынужденно сел в Екатеринбурге, нет менингита. Как сообщили в городской клинической больнице № 40, тщательная диагностика инфекционное заболевание исключила.
– У пациента наблюдаются клинические симптомы нарушения мозгового кровообращения: слабость, головокружение, нарушение речи. Пациент переведен на лечение в неврологическое отделение № 1, будет проведена дополнительная диагностика инсульта, – рассказали в больнице.
После посадки и дозаправки самолет «Уральских авиалиний» благополучно долетел до Москвы.