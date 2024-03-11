Оказалось, что самолет экстренно посадили в Екатеринбурге из-за того, что молодому пассажиру стало плохо. У него диагностировали менингит.

Оказалось, что самолет экстренно посадили в Екатеринбурге из-за того, что молодому пассажиру стало плохо. У него диагностировали менингит.

Стали известны подробности ЧП, которое произошло сегодня, 11 марта, утром с самолетом, летевшим из Омска в Москву. Воздушному судну пришлось экстренно приземлиться в Екатеринбурге из-за одного из пассажиров. Ему стало плохо во время полета. Тем самым пассажиром оказался 23-летний парень, сообщает Telegram-канал Mash.

– Бортпроводники пытались привести пассажира в чувство, но безрезультатно. После посадки скорая с признаками инсульта забрала парня в больницу № 20. Там ему диагностировали менингит и перевели в ГКБ № 40, – пишет Mash.

Теперь пассажиры, летевшие с парнем, под угрозой заражения. Инфекция передается воздушно-капельным и контактно-бытовым путями.