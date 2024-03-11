Инцидент снова произошел с самолетом «Уральских авиалиний». На этот раз причиной экстренной посадки стало самочувствие одного из пассажиров.

Инцидент снова произошел с самолетом «Уральских авиалиний». На этот раз причиной экстренной посадки стало самочувствие одного из пассажиров.

Сегодня утром самолет «Уральских авиалиний», летевший из Омска в Москву, вынужденно сел в Екатеринбурге. Причиной вынужденной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, во время полета одному из пассажиров стало плохо. Первую помощь ему оказали бортпроводники, а после посадки в Екатеринбурге его госпитализировали. К трапу подъехала скорая помощь.

Напомним, что в сентябре прошлого года самолет «Уральских авиалиний» рейса Сочи – Омск совершил аварийную посадку на поле в Убинском районе Новосибирской области из-за отказа гидросистемы.