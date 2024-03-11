Если это произойдет, то выпускники школ смогут сами выбирать, что им сдавать: ЕГЭ или обычные выпускные экзамены.

Если это произойдет, то выпускники школ смогут сами выбирать, что им сдавать: ЕГЭ или обычные выпускные экзамены.

В Госдуму РФ внесли законопроект, нацеленный на отмену обязательной сдачи единого государственного экзамена. Как сообщает ТАСС, инициатива исходит от депутатов ЛДПР.

Суть проект закона в том, чтобы дать выпускникам выбор: либо они сдают ЕГЭ, либо традиционные выпускные экзамены.

– И официальные опросы, и любая встреча в любой аудиторией показывают, что ЕГЭ не любят. Это затраты для родителей, неполноценный механизм контроля знаний, это расстройства и различные заболевания. Мы надеемся, что рано или поздно тот вредный механизм, который сегодня существует и мучит детей, будет скорректирован, а лучше – вообще со временем устранен, – цитирует издание одного из авторов законопроекта, главу думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

В ЛДПР даже провели подсчеты и выяснили, что за прошедший год россияне в период проведения ЕГЭ потратили на успокоительные препараты почти полмиллиарда рублей. Нилов также назвал конструктивным введение пересдачи одного из предметов ЕГЭ в течение приемной кампании.

В случае одобрения закон начнет действовать с 1 января 2025 года.

Напомним, что за отмену ЕГЭ высказались 64 % омичей.