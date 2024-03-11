Мужчина работал в компании «Омскметаллооптторг» и в командировке попал в ДТП по вине своего начальника.

Мужчина работал в компании «Омскметаллооптторг» и в командировке попал в ДТП по вине своего начальника.

Советский районный суд Омска обязал АО «Омскметаллооптторг» компенсировать моральный вред своему бывшему работнику.

История произошла еще в августе 1999 года. Водитель-автослесарь и руководитель компании находились в командировке в Новосибирске. В какой-то момент начальник распорядился передать управление автомобилем ему. Далее он превысил скорость, не справился с управлением, выехал за пределы трассы и резко затормозил. Автослесарь ударился о выступающие части автомобиля. Полученные травмы повлекли за собой тяжкий вред здоровью, мужчина на 20 % утратил работоспособность.

– В нарушение ПДД РФ сотрудники ГИБДД на место ДТП вызваны не были, фактическое расследование несчастного случая на производстве не проводилось. Омич просил суд взыскать с каждого из ответчиков компенсацию морального вреда в размере 500 000 рублей, – сообщает пресс-служба судов Омской области.

Представители компании частично признавали выдвинутые требования. В частности, они указывали на то, что пострадавший сам поступил неосторожно, не пристегнувшись ремнем безопасности, поэтому считали, что размер компенсации может быть меньше. Однако суд решил, что доводы истца все же обоснованы.

Автомобиль, на котором мужчины ехали в командировку, фактически находился во владении и пользовании начальника.

– Истец состоял в трудовых отношениях с «Омскметаллооптторг», получил травму вследствие несчастного случая на производстве, в момент ДТП находился в командировке, то есть выполнял работу по заданию работодателя, который обязан был обеспечить безопасные условия труда, а вред здоровью причинен источником повышенной опасности, используемым работодателем, – добавили в суде.

Таким образом, суд установил, что компания ответственна за вред, причиненный работнику. А в действиях мужчины грубой неосторожности не усмотрел. В пользу пострадавшего с «Омскметаллооптторга» взыскали 350 тыс. рублей. В остальной части иска суд отказал.

«Омскметаллооптторг» пытался обжаловать судебное решение, однако Судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда оставила его без изменения.