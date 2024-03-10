Омск-Информ
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·Общество

Он лишился 20 тыс. рублей, потому что поверил позвонившим ему незнакомцам.
Мошенники обманули 18-летнего студента из Омска. Как сообщили в полиции, парню позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банка. Они убедили парня перевести деньги на «безопасный счет».
Молодой человек доверился незнакомцам и лишился 20 тысяч рублей. Теперь преступников разыскивает полиция.
Отметим, что такой же суммы лишилась омская пенсионерка. Она думала, что спасает дочь от уголовной ответственности, но тоже стала жертвой мошенников.
·Общество

Он лишился 20 тыс. рублей, потому что поверил позвонившим ему незнакомцам.
Мошенники обманули 18-летнего студента из Омска. Как сообщили в полиции, парню позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банка. Они убедили парня перевести деньги на «безопасный счет».
Молодой человек доверился незнакомцам и лишился 20 тысяч рублей. Теперь преступников разыскивает полиция.
Отметим, что такой же суммы лишилась омская пенсионерка. Она думала, что спасает дочь от уголовной ответственности, но тоже стала жертвой мошенников.