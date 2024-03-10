В первый раз обман раскрыл ее супруг, а во второй раз преступникам удалось ввести женщину в заблуждение.

В первый раз обман раскрыл ее супруг, а во второй раз преступникам удалось ввести женщину в заблуждение.

Дистанционные мошенники обманули 88-летнюю жительницу Кировского округа. Как сообщили в полиции, женщина потеряла 20 тыс. рублей.

На стационарный телефон омички поступил звонок. Когда пенсионерка взяла трубку, оттуда раздались крик и плач. Якобы голос дочери позвал на помощь, а следом заговорил мужчина, который представился прокурором. По словам этого человека, дочь пенсионерки переходила дорогу в неположенном месте, спровоцировала ДТП и по решению суда ее заключили под стражу. Теперь, по его словам, чтобы спастись от уголовного наказания, дочери нужны деньги.

Пожилой женщине сказали выключить мобильный и запретили класть трубку стационарного телефона. Женщина пересчитала свои сбережения в шкафу, там оказалось 20 000 рублей. Эти деньги вместе с постельным бельем она передала курьеру.

С дочерью пенсионерка связалась только спустя час. Выяснилось, что никакой аварии не было.

Оказалось, что пожилой омичке не в первый раз звонили мошенники. Летом прошлого года она чуть не отдала ради спасения дочери 400 000 рублей. Однако супруг пенсионерки от соседей позвонил дочери и обман вскрылся.

На этот раз полицейские возбудили уголовное дело. Преступников разыскивают.