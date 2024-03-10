Омск-Информ
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·Общество

Семьи с детьми даже не знают, что за проблема возникла на сетях электроснабжения.
Жители двух садоводческих некоммерческих товариществ в Центральном округе Омска пожаловались в соцсетях на отсутствие электричества. По их словам, в СТ «Дружба» и «Степняк-1» света нет уже вторую неделю.
– Нет света вторую неделю! А здесь живут люди с детьми. Не могут решить, в чем проблема, – сообщается в посте «Омск ВК».
Ранее жительница Омска пожаловалась, что в новой строке квитанций «Омскгоргаза» начала повышаться сумма. Горожанке внезапно повысили оплату технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования.
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·Общество

Семьи с детьми даже не знают, что за проблема возникла на сетях электроснабжения.
Жители двух садоводческих некоммерческих товариществ в Центральном округе Омска пожаловались в соцсетях на отсутствие электричества. По их словам, в СТ «Дружба» и «Степняк-1» света нет уже вторую неделю.
– Нет света вторую неделю! А здесь живут люди с детьми. Не могут решить, в чем проблема, – сообщается в посте «Омск ВК».
Ранее жительница Омска пожаловалась, что в новой строке квитанций «Омскгоргаза» начала повышаться сумма. Горожанке внезапно повысили оплату технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования.
1269