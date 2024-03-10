Омск-Информ
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·Общество

Одна из местных жительниц заметила, что с нее теперь требуют платить на 12 рублей больше.
В квитанциях от «Омскгоргаза» за февраль выросла плата за техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования (ТО ВКГО). Как сообщает «НГС55», жительница Центрального округа пожаловалась, что в январе платила 35,42 рубля, а теперь с нее требуют 47,50 рубля.
Дополнительно также появился столбик «Перерасчет». В нем и значится сумма, на которую выросла плата за ТО ВКГО – 12,08 рубля. Итоговая сумма же к оплате за январь и февраль составляет 95 рублей, хотя в той же квитанции указано, что плату за январь омичка уже вносила.
Напомним, новая строка – «ТО ВКГО» появилась в квитанциях с января. Это связано с перезаключением договоров с «Омскгоргазом», о котором сообщалось ранее.
·Общество

Одна из местных жительниц заметила, что с нее теперь требуют платить на 12 рублей больше.
В квитанциях от «Омскгоргаза» за февраль выросла плата за техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования (ТО ВКГО). Как сообщает «НГС55», жительница Центрального округа пожаловалась, что в январе платила 35,42 рубля, а теперь с нее требуют 47,50 рубля.
Дополнительно также появился столбик «Перерасчет». В нем и значится сумма, на которую выросла плата за ТО ВКГО – 12,08 рубля. Итоговая сумма же к оплате за январь и февраль составляет 95 рублей, хотя в той же квитанции указано, что плату за январь омичка уже вносила.
Напомним, новая строка – «ТО ВКГО» появилась в квитанциях с января. Это связано с перезаключением договоров с «Омскгоргазом», о котором сообщалось ранее.