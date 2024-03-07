Олег Спиридонов, который с 2011 года отбывает наказание за убийство, заявляет, что своими глазами наблюдал за расправой полицейских над бизнесменом.

Олег Спиридонов, который с 2011 года отбывает наказание за убийство, заявляет, что своими глазами наблюдал за расправой полицейских над бизнесменом.

Стали известны новые подробности громкого уголовного дела, фигурантами которого являются бывшие сотрудники омской полиции Александр Карасев и Рафаэль Карагезян. Их обвиняют в убийстве бизнесмена Сергея Вострякова в октябре 2009 года. По версии следствия, полицейские (тогда еще милиционеры) жестоко избили и задушили предпринимателя, которому были должны 6 млн рублей.

Как выяснилось, показания на стражей порядка дал известный криминальный авторитет из Омска Олег Спиридонов (Спиридон). В далеком 2011 году он был приговорен к 16 годам заключения за участие в убийстве предпринимателя Юрия Супруна и поджоге кафе, где погибли 4 человека. Спустя много лет Спиридонов заявил, что своими глазами видел убийство Вострякова сотрудниками милиции.

– Это убийство, по словам Спиридонова, совершили Карасев и Карагезян, – говорит адвокат Мурад Мусаев, представляющий интересы Карасева. Слова защитника приводит портал msk1.ru. – На вопрос: «А откуда ты это знаешь?» – он отвечает: «Да я в машине сидел и следил за убийством Вострякова по его просьбе. А потом стоял и со стороны наблюдал, как его убивают». Но при этом в происходящее не вмешивался, в скорую и полицию не позвонил. И долгие годы об этом молчал. В помощь к себе призывает каких-то своих друзей, чьи имена в деле засекречены. Друзья Спиридонова якобы тоже были в этой машине и тоже видели убийство.

По мнению защитника, криминальным авторитетом движет месть – Карасев и Карагезян участвовали в его задержании.

– Карасев говорит, что Спиридонов с того момента, как они с Карагезяном его задержали, клянется и обещает отомстить им. И он нашел способ с ними расквитаться таким образом, – считает адвокат.

Накануне Басманный районный суд Москвы арестовал Александра Карасева и Рафаэля Карагезяна на два месяца.