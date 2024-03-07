Александр Карасев и Рафаэль Карагезян обвиняются в убийстве. Оказалось, они пошли на преступление из-за денег.

Александр Карасев и Рафаэль Карагезян обвиняются в убийстве. Оказалось, они пошли на преступление из-за денег.

Александра Карасева и Рафаэля Карагезяна. Их Стали известны подробности по делу двух подполковников полиции. Их обвиняют в убийстве из корыстных побуждений.

Сергею Вострякову. Однако возвращать деньги они не захотели, Согласно постановлению о возбуждении уголовного дела, преступление произошло в октябре 2009 года. Полицейские были должны 6 млн омичу. Однако возвращать деньги они не захотели, сообщает «Новый Омск».

Полицейские встретились с мужчиной на улице Мостоотряд, которая находится через дорогу от тогда еще «Арены-Омск». Там они решили убить Вострякова. Каждый из обвиняемых ударил мужчину три раза по голове, после чего он упал. Тогда стражи порядка еще несколько раз ударили его по голове, но уже ногами.

Затем Карагезян начал держать ноги мужчины, а Карасев стал душить его какой-то петлей. В результате мужчина умер на месте.

Мужчины проведут в СИЗО два ближайших месяца.

Отметим, что Карасев возглавлял Управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Омской области до лета 2017 года. Карагезян же работал в уголовном розыске омского УМВД.